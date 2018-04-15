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Видео боя: Алекс Оливейра — Карлос Кондит
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Видео боя: Алекс Оливейра — Карлос Кондит 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC on Fox 29 по правилам ММА между Алексом Оливейрой и Карлосом Кондитом, который состоялся 14 апреля 2018 года в Глендейле (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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