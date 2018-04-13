Тренер Нурмагомедова: Конор должен был разобраться с Хабибом один на один. Зачем вовлекать посторонних?

Ранее ирландец Конор Макгрегор перед боем россиянина против Эла Яквинты атаковал автобус и разбил стекло транспортного средства в поисках уроженца Дагестана.

Конфликт произошел после стычки Нурмагомедова и российского бойца UFC Артема Лобова , который является близким другом Макгрегора.

"Он должен был разобраться с Хабибом без посторонних. Если есть проблема, то зачем вовлекать в это тех, кто ни при чем? Конор должен был встретиться с Нурмагомедовым один на один, а нападать на автобус, в котором сидят не имеющие никакого отношения к конфликту люди, неправильно", — сказал Мендез для Daily Express.