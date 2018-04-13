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Тренер Нурмагомедова: Конор должен был разобраться с Хабибом один на один. Зачем вовлекать посторонних?
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Тренер Нурмагомедова: Конор должен был разобраться с Хабибом один на один. Зачем вовлекать посторонних? 

Советский спорт 13 апреля 2018
Фото: Советский спорт
Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор и его шайка — цыплята, а Яквинта — гангстер
Ранее ирландец Конор Макгрегор перед боем россиянина против Эла Яквинты атаковал автобус и разбил стекло транспортного средства в поисках уроженца Дагестана.
Конфликт произошел после стычки Нурмагомедова и российского бойца UFC Артема Лобова, который является близким другом Макгрегора.
"Он должен был разобраться с Хабибом без посторонних. Если есть проблема, то зачем вовлекать в это тех, кто ни при чем? Конор должен был встретиться с Нурмагомедовым один на один, а нападать на автобус, в котором сидят не имеющие никакого отношения к конфликту люди, неправильно", — сказал Мендез для Daily Express.
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