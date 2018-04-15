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Мэйузеру отказали в победе над 14-летними бойцами
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Мэйузеру отказали в победе над 14-летними бойцами 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Wilfredo Lee / AP Photo
Американский боксер Флойд Мэйуэзер не продержится в бою с 14-летними бойцами смешанного стиля (ММА). Такое мнение выразил выступающий в UFC бразилец Витор Белфорт, слова которого приводит MMA Fighting.
«Я думаю, что у Мэйуэзера нет шансов даже против 14-15-летних детей. Ему нужно научиться работать в партере и работать ногами. В своем весе в боксе он феномен. Но если добавить ноги и другие вещи — никаких шансов», — заявил Белфорт.
10 апреля сообщалось, что Мэйуэзер может провести бой по измененным правилам ММА против ирландца Конора Макгрегора. По информации журналиста Омара Аль Раиси, новая версия правил исключает удары ногами, локтями, коленями, а также переводы в партер. Глава UFC Дэйна Уайт в грубой форме эти данные опроверг.
19 марта Мэйуэзер сообщил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств. В данный момент он готовится к бою по правилам ММА и уже согласился выйти в октагон с Макгрегором. Дата их поединка не была обозначена. Первый бой проводился по правилам бокса и закончился победой американца.
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