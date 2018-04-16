Муслим Салихов выиграл первый бой в рамках Лиги UFC

Ведущая американская лига смешанных единоборств провела очередной турнир — в Глендейле состоялись состязания в рамках UFC on Fox 29. В предварительном карде прошел первый в рамках этой Лиги бой российского бойца Муслима Салихова

Наш спортсмен, на счету которого до этого было 13 побед в 15 матчевых встречах, нокаутировал Рикки Рэйни во втором раунде.