Порье нокаутировал Гэтжи в UFC 15 апреля в Глиндейле.

Салихов впервые победил в UFC, Адесанья еле-еле одолел Веттори, Чендлер «задушил» Гирца — в обзоре выходных.

Чендлер готов вернуть себе пояс

На прошедшем в пятницу 13 апреля Bellator 197 бывший чемпион и самый звёздный боец лёгкого веса в компании Майкл Чендлер должен был попытаться вернуть титул в реванше с Брентом Примусом. Однако действующий обладатель пояса в категории до 70 килограмм получил травму колена и выбыл из поединка с Чендлером за месяц до назначенной даты. Вместо Примуса на бой — теперь уже обычный, рейтинговый — вышел Брэндон Гирц.

Чендлер прошёл Гирца, что называется, на классе. Поняв за первые три с половиной минуты стартового раунда, что слишком осторожный соперник вряд ли позволит «пробить» себя на ногах, Чендлер решил перевести бой на землю. Майкл наверняка планировал тейкдаун пораньше, но Гирц внимательно следил за дистанцией и удерживал максимально низкую стойку. Смекнув, что в ноги не пройти, Чендлер провёл решающий тейкдаун из клинча у сетки. Железный сразу занял боковой контроль и провёл удушающий приём — ручной треугольник.

Майкл Чендлер уже дважды забирал пояс в лёгком весе Bellator. По всей видимости, Железный получит возможность сделать это снова — в конце 2018 года. Если только чемпион Брент Примус вылечит колено.

Сын Bellator

23-летний американец Эй Джей Макки все бои в профи карьере провёл внутри Bellator. Организация аккуратно делает из Эй Джея собственную звезду, наращивая уровень его оппозиции от поединка к поединку. Новым испытанием Макки стал крепкий Джастин Лоуренс, шедший на двухматчевой победной серии. В итоге Эй Джей одержал уверенную победу единогласным решением судей и сделал очередной шаг к топам полулёгкой весовой Bellator.

Новое побоище от Гэтжи

Джастин Гэтжи пришёл в UFC с впечатляющей статистикой (17-0) и защищённым пять раз чемпионским поясом организации WSOF. За время выступлений в ней уроженец штата Аризона прославился как доминирующий король дивизиона и, возможно, самый сильный и точно самый зрелищный легковес за пределами UFC. Многие ждали перехода Гэтжи в элитную лигу и дождались в 2017 году. Джастин сразу отблагодарил сделавших на него ставку боссов Абсолютного бойцовского чемпионата, сходу устроив один из лучших поединков года с Майклом Джонсоном . По ходу того адского побоища Гэтжи несколько раз чуть не рухнул в нокаут, но смог выдержать атаки Джонсона, дождался момента, когда соперника покинут силы и сам «удосрочил» того в третьем раунде.

Многие эксперты после того, безусловно, огненного выступления Гэтжи выразили уверенность, что надолго Джастина с таким стилем в UFC не хватит. Боец на эти разговоры никакого внимания не обращал, продолжая дарить публике незабываемое зрелище. Однако результаты последних выступлений Гэтжи показывают, что яркий бой — единственное, на что способен Джастин, если напротив него стоит топовый легковес UFC, а не очередной претендент из WSOF.

Сначала «Бой года» с Эдди Альваресом закончился для Гэтжи падением от пропущенного в клинче удара коленом в голову. А теперь Джастин пожертвовал часть своего богатырского здоровья, чтобы претендовать на премию за лучший поединок и в 2018-м. Как и в случае с Альваресом, Гэтжи снова проиграл досрочно. На этот раз Дастину Порье.

Поединок Порье — Гэтжи на UFC on FOX 29 в Глендейле, штат Аризона (родной для Гэтжи), многими рассматривался как претендентский в лёгком весе. Во всяком случае — для Порье. Дастин вышел на бой с тремя качественными выступлениями за спиной. Он наверняка заранее спланировал, как будет вызывать Хабиба, если одолеет Гэтжи.

Порье с первых минут схватки дал понять, что «план на бой» — не пустой звук для него. Дастин грамотно подготовился ко всему, что припас оголтелый Гэтжи, и вполне уверенно забрал три раунда, работая на отходе. А когда в четвёртом отрезке контратаки Порье накопились в теле Гэтжи достаточным уроном, Дастин выпустил решающий удар.

Бриллиант (прозвище Порье — прим. «Чемпионата»), скорее всего, останется на пятой строчке в рейтинге UFC. Стоящие выше него — Барбоза, Альварес и Фергюсон — по разным причинам на бой с Хабибом не очень годятся. Первый проиграл Орлу в декабре, у второго только одна победа после потери пояса, а третий… Тут без комментариев. В общем, если Макгрегор, занимающий первую строчку, так и продолжит избегать боя с Нурмагомедовым, UFC может предоставить тайтлшот именно Порье. Об этом сказал Дэна Уайт после успеха Дастина на турнире в Глендейле:

— Порье абсолютно точно претендует на титул и входит в число претендентов на бой с Нурмагомедовым. Мы рассматривали его кандидатуру при поиске замены Тони Фергюсону, но хорошо, что не выбрали его и не сорвали замечательный поединок с Гэтжи, — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Король Кунг-фу побеждает в UFC Поклонники ударных видов спорта давно ждали дебюта многократного чемпиона мира по ушу-саньда, обладателя звания «Король Кунг-фу» Муслима Салихова в UFC. Увы, мастер ушу начал в высшей лиге ММА с поражения. В ноябре прошлого года Салихов уступил Алексу Гарсии удушающим во втором раунде. Спустя пять месяцев Муслим вернулся в октагон на турнире в Глендейле без права на ошибку. Мало того, Салихову в идеале нужно было бы побеждать ярко.

С этим у Муслима поначалу были проблемы: его бой с Рики Рэйни первые 10 минут напоминал одну большую разведку. Атлеты довольно долго избегали открытой зарубы — оба пытались вынудить оппонента ошибиться. В итоге это удалось российскому спортсмену. Поймав момент с левым прямым от Рэйни, Салихов — прямо через этот джеб — выпустил правый оверхенд за ухо оппоненту. Удар получился неожиданным и точным, потому шансов «выжить» у Рэйни не было.

В аризонском карде UFC были и другие любопытные противостояния. В соглавном событии вечера в клетку вернулся бывший временный чемпион в полусреднем весе Карлос Кондит, переживающий худший момент в карьере. Увы, Прирождённый убийца снова проиграл — в четвёртый раз кряду. На этот раз сильнее Кондита оказался бразилец Алекс Оливейра.

Горячий проспект Исраель Адесанья — один из самых ярких и интересных новичков UFC. Его выступления в Глендейле многие ждали не меньше, чем главного боя. Однако Адесанья продемонстрировал довольно блеклый поединок, одолев Марвина Веттори раздельным решением судей.