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Чемпион UFC уверовал в непобедимость Нурмагомедова
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Чемпион UFC уверовал в непобедимость Нурмагомедова 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Дэниел Кормье считает, что никому не под силу победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова 39-летнего американца приводит MMA Fighting.
«Он тот самый парень, который ни разу не проиграет», — заявил Кормье, добавив, что в настоящий момент никто не знает, как нужно драться против Нурмагомедова.
По мнению Кормье, ирландец Конор Макгрегор также входит в число тех, кому не под силу справиться с 29-летним россиянином по прозвищу «Орел».
«Думаю, бой состоится. Из-за денег. Для Макгрегора это будет самый важный поединок. Своим безумным поступком он создал интерес. На ринге его повалят и разобьют», — заключил 39-летний американец.
15 апреля стало известно, что одним из претендентов на бой с россиянином стал американец Дастин Порье. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.
После победы над Элом Яквинтой на UFC 223 Нурмагомедов стал чемпионом в легком весе. Перед событием Макгрегор совершил нападение на автобус с бойцами. Некоторые из находившихся в транспорте получили ранения и не были допущены до своих поединков. Ирландец в итоге сдался полиции, потом его отпустили под залог.
В активе Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения в боях смешанного стиля.
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