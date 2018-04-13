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Жесть дня: Тони Фергюсон показал колено после операции
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Жесть дня: Тони Фергюсон показал колено после операции 

Vringe.com 13 апреля 2018
Фото: Vringe.com
Американский легковес UFC Тони Фергюсон (23-3) продемонстрировал в Instagram травмированное колено вскоре после хирургического вмешательства. Напомним, что из-за порванных за неделю до боя связок Тони был вынужден отказаться от выхода в октагон с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, с которым они 7 апреля в главном событии турнира UFC 223 в Бруклине (США) должны были разыграть вакантный титул чемпиона.
«Я не могу сказать, что это будет легко. Но я скажу, что всё в моей жизни готовило меня к этому тесту. Через что бы вам не пришлось пройти, помните, что кому-то приходится ещё хуже. Спасибо всем за ваши мысли и молитвы. Ненавижу оставаться вне игры, но, независимо от наличия пояса, я не позволю этому меня остановить», — написал Фергюсон.
“Keep Fighting” I Can’t Say Its Going To Be Easy… But I Will Say Everything In My Life Has Prepared Me For This Test. Whatever You Are Going Through Remember Someone Has It Worse… Thank You Everyone For The Thoughts & Prayers…Real Talk. #TeamElCucuy I Hate Sitting On The Sidelines, but «belt or no belt I won’t allow that to define me…» This Is #MyRoadToRecoveryXT #TonyFergusonMMA SnapJitsu #SnapDownCity -Champ
Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)
12 Апр 2018 в 1:30 PDT  Нурмагомедов всё же провёл поединок 7 апреля. Его соперником стал Эл Якуинта, победив которого (по очкам) Хабиб стал новым чемпионом в лёгком весе.
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