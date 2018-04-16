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Левин: не вижу, что Glory развивается
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Левин: не вижу, что Glory развивается 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский кикбоксёр, экс-чемпион Glory в среднем весе Артём Левин подчеркнул, что, по его мнению, промоушен Glory остановился в развитии и ему не хватает новых бойцов.
«Я не вижу, что Glory развивается, я не вижу свежей крови в плане бойцов. Где-то промоушен приобретает новых бойцов, в каких-то категориях наблюдается полная стагнация. Это уже вопрос к руководству промоушена.
Я слышал о перестановках в руководстве, может, они придут и что-то поменяют.
Дальнейшее сотрудничество с ACB KB? После боя посмотрим, но на данном этапе мы готовы продолжать сотрудничество», — передаёт слова Левина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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