Левин: я не сидел полтора года сложа руки

Российский кикбоксёр, экс-чемпион Glory в среднем весе Артём Левин прокомментировал свой полуторагодичный отдых и предстоящий бой против Игоря Бугаенко в рамках турнира ACB KB 15, который состоится 20 апреля.

«Я отдохнул психологически, морально, отдохнул от самого спорта. Но это не означает, что я сидел сложа руки. Я тренировался в более облегчённом режиме с лучшими бойцами ММА в Америке. Два месяца для подготовки более чем достаточно, 20-го числа я буду на пике.

Игорь — очень опытный соперник, его не стоит недооценивать. Я не допущу расхлябанности. Вас ожидает прекрасный бой», — передаёт слова Левина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.