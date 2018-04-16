Ещё
Левин: я не сидел полтора года сложа руки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Левин: я не сидел полтора года сложа руки 

Чемпионат.com 8 часов назад
Российский кикбоксёр, экс-чемпион Glory в среднем весе Артём Левин прокомментировал свой полуторагодичный отдых и предстоящий бой против Игоря Бугаенко в рамках турнира ACB KB 15, который состоится 20 апреля.
«Я отдохнул психологически, морально, отдохнул от самого спорта. Но это не означает, что я сидел сложа руки. Я тренировался в более облегчённом режиме с лучшими бойцами ММА в Америке. Два месяца для подготовки более чем достаточно, 20-го числа я буду на пике.
Игорь — очень опытный соперник, его не стоит недооценивать. Я не допущу расхлябанности. Вас ожидает прекрасный бой», — передаёт слова Левина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Чемпионат.com: последние новости
Хабиб ждёт боя с Макгрегором, на Мейвезера напали — обзор новостей недели. Инсайдер: для бой Мейвезер-младший — Макгрегор изменят правила MMA Мэтт Серра: Хабиб наполовину медведь, а наполовину горилла
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с РФ3
Овечкин на грани катастрофы53
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Петуха кинули в тренера футбольного клуба5
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение