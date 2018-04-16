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В Челябинске пройдет чемпионат России по MMA
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В Челябинске пройдет чемпионат России по MMA 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Dennis Jerome Acosta / Pacific Press / Sipa USA / «Коммерсантъ»
В Челябинске на Ледовой арене «Трактор» пройдет чемпионат России по боям смешанного стиля (MMA) 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт Союза ММА России.
В турнире примут участие более 150 спортсменов. Будут разыграны награды в восьми весовых категориях. Также в ходе чемпионата определятся кандидаты на включение в состав национальной сборной.
«Мы рады, что чемпионат России 2018 года по ММА пройдет в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне. Национальный отбор выявит лучших бойцов страны. Наши спортсмены не только показывают хороший результат на чемпионате России, но и успешно выступают в промоушенах с мировым именем», — заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
В чемпионате смогут принять участие победители чемпионатов Москвы и Санкт-Петербурга, а также чемпионы федеральных округов. Помимо этого, на турнире смогут выступить чемпионы мира и Европы, обладатели Кубка России, национального первенства (18-20 лет), а также победители открытого Кубка Москвы. Также, согласно регламенту, принимающей стороне предоставляется дополнительная квота на участников.
Чемпионат примет Ледовая арена «Трактор». 12 мая пройдут предварительные поединки, 13 мая — финальные бои. Среди организаторов соревнований — Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Союз ММА России и Челябинская областная федерация смешанного боевого единоборства ММА.
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