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Лучшие бойцы приедут в Челябинск на чемпионат России по смешанным единоборствам
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Лучшие бойцы приедут в Челябинск на чемпионат России по смешанным единоборствам 

74.ru 5 часов назад
Фото: 74.ru
12-13 мая в ледовой арене «Трактор» пройдет чемпионат России по смешанным единоборствам — ММА. Билеты на состязания поступят в продажу на этой неделе, сообщила пресс-секретарь соревнований Анна Тябина.
В первый день соревнований пройдут предварительные поединки, затем — финалы и профессиональные бои.
— Мы рады, что чемпионат России по ММА пройдёт в Челябинске — городе, где ценят и успешно развивают смешанные боевые единоборства. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдёт на высоком уровне. Национальный отбор выявит лучших бойцов страны, — заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко. — Наши спортсмены не только показывают хороший результат на чемпионате России, но и успешно выступают в промоушенах с мировым именем.
За звания чемпионов в восьми весовых категориях, а также право попасть в национальную сборную и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы поспорят более 150 спортсменов. Это победители чемпионатов Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов этого года, а также чемпионы мира и Европы, победители Кубка России, первенства России (среди спортсменов 18-20 лет), открытого Кубка Москвы прошлого года. Плюс дополнительная квота представляется принимающей стороне.
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