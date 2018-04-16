Лучшие бойцы приедут в Челябинск на чемпионат России по смешанным единоборствам

12-13 мая в ледовой арене «Трактор» пройдет чемпионат России по смешанным единоборствам — ММА. Билеты на состязания поступят в продажу на этой неделе, сообщила пресс-секретарь соревнований Анна Тябина.

В первый день соревнований пройдут предварительные поединки, затем — финалы и профессиональные бои.

— Мы рады, что чемпионат России по ММА пройдёт в Челябинске — городе, где ценят и успешно развивают смешанные боевые единоборства. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдёт на высоком уровне. Национальный отбор выявит лучших бойцов страны, — заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко . — Наши спортсмены не только показывают хороший результат на чемпионате России, но и успешно выступают в промоушенах с мировым именем.

За звания чемпионов в восьми весовых категориях, а также право попасть в национальную сборную и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы поспорят более 150 спортсменов. Это победители чемпионатов Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов этого года, а также чемпионы мира и Европы, победители Кубка России, первенства России (среди спортсменов 18-20 лет), открытого Кубка Москвы прошлого года. Плюс дополнительная квота представляется принимающей стороне.