Лебедев прокомментировал скандалы в MMA

Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в весовой категории свыше 90,71 кг, прокомментировал скандалы в смешанных единоборствах (ММА).
"Это личное дело каждого: хотят они в ММА развлекаться, пусть развлекаются. У нас в боксе тоже есть некоторые экземпляры, которые любят устроить шоу.
Наверное, это кому-то интересно и в общем-то весело. Но не забывайте, что все это просто шоу. А мы, боксеры, не шоумены. Мы спортсмены! Нам хорошо и так, а в ММА — свой стиль. Каждый человек волен действовать по-своему, все равно у всех своя правда", — заявил Лебедев в общении с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор 5 апреля совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, после чего был арестован. Суд отпустил его под залог в $50 тыс.
Полный текст интервью российского тяжеловеса можно прочитать здесь.