Жесть дня: Порье показал ногу, избитую лоу-киками Гэтжи

Топ-легковес UFC Дастин Порье (23-5) опубликовал серию твитов, на которых в разных ракурсах запечатлена его нога, многократно атакованная лоу-киками Джастина Гэтжи по ходу их поединка в прошедшую субботу на UFC on Fox 29. Напомним, что, несмотря на серьёзный урон «нижнего этажа», Порье сумел остановить соперника в четвёртом раунде яркого боя.

Here you savages go! Yall wanted to see the damage pic.twitter.com/dNTycpVlra

— The Diamond (@DustinPoirier) 16 апреля 2018 г.

pic.twitter.com/SuKxn6YKW1

— The Diamond (@DustinPoirier) 16 апреля 2018 г.

pic.twitter.com/sN6wwhthlS

— The Diamond (@DustinPoirier) 16 апреля 2018 г.

