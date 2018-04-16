Ещё
Жесть дня: Порье показал ногу, избитую лоу-киками Гэтжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жесть дня: Порье показал ногу, избитую лоу-киками Гэтжи 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Топ-легковес UFC Дастин Порье (23-5) опубликовал серию твитов, на которых в разных ракурсах запечатлена его нога, многократно атакованная лоу-киками Джастина Гэтжи по ходу их поединка в прошедшую субботу на UFC on Fox 29. Напомним, что, несмотря на серьёзный урон «нижнего этажа», Порье сумел остановить соперника в четвёртом раунде яркого боя.
Here you savages go! Yall wanted to see the damage pic.twitter.com/dNTycpVlra
— The Diamond (@DustinPoirier) 16 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/SuKxn6YKW1
— The Diamond (@DustinPoirier) 16 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/sN6wwhthlS
— The Diamond (@DustinPoirier) 16 апреля 2018 г.
Читайте также: Президент UFC: Порье — один из претендентов на бой с Хабибом Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Жесть дня: Тони Фергюсон показал колено после операции Видео боя: Забит Магомедшарипов — Кайл Бохняк Даниэль Кормье хочет третий бой с Джоном Джонсом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с РФ3
Овечкин на грани катастрофы53
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Петуха кинули в тренера футбольного клуба5
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение