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Шлеменко выступит на турнире «M-1 Challenge 93»
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Россиянин Шлеменко выступит на турнире «M-1 Challenge 93» в Челябинске 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко 1 июня проведет бой на турнире "M-1 Challenge 93" в Челябинске. Об этом сообщает портал Mixfight.ru.
Турнир будет проведен на Ледовой арене "Трактор". Как уточнили ТАСС в команде спортсмена, организация пока подбирает соперника для Шлеменко.
33-летний Шлеменко является двукратным победителем Гран— При Bellator и трехкратным чемпионом Bellator в среднем весе. Также он является чемпионом России, Азии и мира по панкратиону.
Шлеменко в октябре прошлого года в рамках турнира Bellator уступил бойцу из Нидерландов Гегарду Мусаси решением судей. Впоследствии команда россиянина подала апелляцию на работу арбитров, однако она была отклонена.
Всего на счету российского бойца 56 побед и десять поражений в ММА.
ТАСС: последние новости
Шлеменко мог провести бой в Bellator, но он не состоялся из-за отказа соперника Российский боец Магомедшарипов победил американца Бокняка на турнире UFC в Нью-Йорке Врачи на 60 дней отстранили Яквинту от спаррингов после боя с Нурмагомедовым
 Ещё 2 источника 
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