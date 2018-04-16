Россиянин Шлеменко выступит на турнире «M-1 Challenge 93» в Челябинске

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко 1 июня проведет бой на турнире "M-1 Challenge 93" в Челябинске. Об этом сообщает портал Mixfight.ru.

Турнир будет проведен на Ледовой арене "Трактор". Как уточнили ТАСС в команде спортсмена, организация пока подбирает соперника для Шлеменко.

33-летний Шлеменко является двукратным победителем Гран— При Bellator и трехкратным чемпионом Bellator в среднем весе. Также он является чемпионом России, Азии и мира по панкратиону.

Шлеменко в октябре прошлого года в рамках турнира Bellator уступил бойцу из Нидерландов Гегарду Мусаси решением судей. Впоследствии команда россиянина подала апелляцию на работу арбитров, однако она была отклонена.

Всего на счету российского бойца 56 побед и десять поражений в ММА.