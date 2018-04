Шлеменко вернется в октагон 1 июня

33-летний боец выступит 1 июня в рамках шоу M-1 Challenge 93, которое пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Отмечается, что соперник россиянина станет известен позднее.

M-1 Challenge 93 will be held in Chelyabinsk, Russia on June 1st and in the main event one of the most popular Russian MMA fighters @alexandershlemenko (56-10) will step in the Rage once again! Multiple times Champion and the winner of a few tournaments, including M-1 Grand Prix 2016 is extremely popular among the fans not only for his achievements, but first of all for his fighting style. Each time entering the Cage, Ring or the Rage the Storm fights with passion no matter what. One of the most aggressive strikers in the world defeated more than half a hundred opponents in his career and he does not care who his next opponent is going to be, Shlemenko will put on a great show anyway! _____ M-1 Challenge 93 пройдёт в Челябинске 1-го июня. В главном событии вечера один из самых популярных бойцов MMA в России @alexandershlemenko (56-10) в очередной раз поднимется в Рейдж! Многократный чемпион, победитель нескольких турниров, включая Гранд-При M-1 2016, невероятно популярен среди фанатов смешанных единоборств не только благодаря своим феноменальным достижениям, но и благодаря своему невероятному стилю ведения боя. Каждый раз, заходя в клетку, ринг или Рейдж, Шторм дерётся со всей самоотдачей и открытым забралом. Один из самых агрессивных ударников на свете одолел уже свыше полусотни соперников за свою карьеру и ему неважно, кто станет его следующим оппонентом, ведь, вне зависимости от его имени, Шлеменко точно покажет отличное шоу!

16 Апр 2018 в 9:44 PDT Напомним, в прошлом году Шлеменко провел 3 боя и одержал 2 победы.