Чемпион UFC Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по ММА

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин /. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по смешанным единоборствам (ММА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза ММА России.

Соревнования пройдут в Челябинске с 12 по 13 мая на ледовой арене «Трактор». 13 мая Нурмагомедов прибудет в Челябинск, где проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области. Боец ответит на вопросы гостей мероприятия, а также проведет автограф-сессию.

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов, которые будут бороться за титулы в восьми весовых категориях, а также за право войти в состав национальной сборной на чемпионаты мира и Европы.