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Чемпион UFC Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по ММА
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Чемпион UFC Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по ММА 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по смешанным единоборствам (ММА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза ММА России.
Соревнования пройдут в Челябинске с 12 по 13 мая на ледовой арене «Трактор». 13 мая Нурмагомедов прибудет в Челябинск, где проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области. Боец ответит на вопросы гостей мероприятия, а также проведет автограф-сессию.
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов, которые будут бороться за титулы в восьми весовых категориях, а также за право войти в состав национальной сборной на чемпионаты мира и Европы.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 8 апреля. В титульном поединке россиянин победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей. Поединок состоялся в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223. Всего в активе российского бойца 26 побед (16 — досрочно) при отсутствии поражений.
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