Нурмагомедов посетит чемпионат России по ММА

Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по ММА

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России в Челябинске.

«13 мая Нурмагомедов прибудет на Южный Урал, где проведёт семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области на базе арены хоккейного клуба «Трактор». Первый российский чемпион UFC ответит на вопросы ребят, а также проведёт автограф-сессию», — говорится в пресс-релизе.

Чемпионат России по ММА 2018 года пройдёт в Челябинске с 12 по 13 мая.