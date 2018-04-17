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Нурмагомедов посетит чемпионат России по ММА
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Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России по ММА 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем чемпионата России в Челябинске.
«13 мая Нурмагомедов прибудет на Южный Урал, где проведёт семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области на базе арены хоккейного клуба «Трактор». Первый российский чемпион UFC ответит на вопросы ребят, а также проведёт автограф-сессию», — говорится в пресс-релизе.
Чемпионат России по ММА 2018 года пройдёт в Челябинске с 12 по 13 мая.
Ранее российский боец Александр Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC.
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