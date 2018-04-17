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Нурмагомедов, Гольцов и Магомедов побьются за 6 млн долларов на шоу в Нью-Йорке
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Нурмагомедов, Гольцов и Магомедов побьются за 6 млн долларов на шоу в Нью-Йорке 

Советский спорт 2 часа назад
В лиге выступят 14 бойцов из России: Абубакар Нурмагомедов, Тимур Валиев, ветераны UFC Рашид Магомедов и Гасан Умалатов, боец клуба «Ахмат» Максим Гришин и боец ACB Денис Гольцов.
Из иностранных бойцов участие в турнире подтвердили экс-чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс, бывший чемпион М-1 Global в полутяжелом весе Винни Магальяешь, бывший чемпион Bellator в среднем весе Брэндон Хэлси, экс-чемпион WSOF в полулегком весе Лэнс Палмер, бывший чемпион Bellator в бантамвейте Маркос Гальвао, ветераны UFC Майк Кайл, Шон Джордан и Джаред Рошолт.
Заключительный турнир лиги пройдет 31 декабря. Каждый из шести чемпионов организации заработает по 1 млн долларов.
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