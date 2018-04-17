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Харитонов проведет два поединка за семь дней
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Боец Харитонов в мае проведет два поединка за семь дней 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец Сергей Харитонов проведет поединки 24 и 30 мая в российских организациях по правилам смешанных единоборств (ММА) и кикбоксинга (К1). Об этом ТАСС сообщил представитель Харитонова Эдуард Филбегер.
"Хочу сообщить всем поклонникам мира единоборств и, в частности, Харитонова, что Сергей в мае проведет целых два боя с интервалом в одну неделю. 24 мая Сергей встретится в Петербурге на турнире M1 Global с Антоном Вязигиным — бой будет проходить по правилам ММА. Уже 30 мая на турнире Жара Fight Show в московском "Крокусе" с Сергеем встретится Фредерик Синистра в бою по правилам К1. Сейчас Сергей находится в Таиланде на острове Самуй и проходит полноценный тренировочный лагерь, находится в отличной форме и таком же настроении", — сказал Филбегер.
В активе Харитонова, который в настоящий момент имеет контракт с Bellator, 27 побед и шесть поражений в ММА.
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