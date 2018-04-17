Шлеменко хочет выступать в UFC

Россиянин Александр Шлеменко заявил, что хочет выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает "Советский спорт".
"Выбор есть всегда. Но ситуация сложная. Еще чуть-чуть, и можно будет распрощаться с Bellator. Мне не очень хочется дальше выступать с ними. Они сдерживают мое развитие карьеры. Они не хотят меня отпускать, но много обещают. Они говорят, что хотят меня развивать, но на деле все иначе", — приводит слова Шлеменко "Спорт FM".
Он отметил, что в дальнейшем хотел бы выступить в UFC.
"Эта организация стала выгоднее в том плане, что она приходит в Россию. Но в 2018 году это почти нереально, ведь я на контракте. Но в следующем году уже 100% контракт с Bellator будет разорван", — добавил боец.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге UFC в весовой категории до 70 кг.