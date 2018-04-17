Российский боец Шлеменко хочет выступать в UFC

"Выбор есть всегда. Но ситуация сложная. Еще чуть-чуть, и можно будет распрощаться с Bellator. Мне не очень хочется дальше выступать с ними. Они сдерживают мое развитие карьеры. Они не хотят меня отпускать, но много обещают. Они говорят, что хотят меня развивать, но на деле все иначе", — приводит слова Шлеменко "Спорт FM".

Он отметил, что в дальнейшем хотел бы выступить в UFC.

"Эта организация стала выгоднее в том плане, что она приходит в Россию. Но в 2018 году это почти нереально, ведь я на контракте. Но в следующем году уже 100% контракт с Bellator будет разорван", — добавил боец.