Порье: Менеджер Хабиба сказал, что я следующий

Сразу после яркой досрочной победы над Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC on Fox 29, который состоялся 14 апреля в Глендейле (США), Дастин Порье (23-5) бросил вызов действующему чемпиону промоушена в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову (26-0).

Спустя несколько дней Порье объяснил в эфире MMA Hour, почему его шансы стать следующим соперником Хабиба действительно высоки.

«Я думаю, у меня очень хорошие шансы, потому что Тони (Фергюсон) будет вне игры около девяти месяцев, а что касается Конора (Макгрегора), то вообще непонятно, вернётся он, или нет, — говорит Дастин. — Менеджер Хабиба уже связался со мной и сказал, что я следующий в очереди, и что они хотят драться со мной. Не исключено, что бой может состояться в России».

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