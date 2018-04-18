Даниэль Кормье: Макгрегор своей безумной выходкой добавил интереса к бою с Хабибом 

«Думаю, Хабиб будет единственным, кто покинет UFC без поражений. Он не проиграет. Я не уверен, что он будет в боях настолько долго, что дождется своего поражения.
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Что касается поединка с Макгрегором, то Хабиб обязательно с ним встретиться. Исходя из финансовой точки зрения, этот вариант наиболее привлекательный для Макгрегора. Он добавил интереса к бою своей безумной выходкой», — приводит слова Кормье Allboxing.ru.
Напомним, у российского бойца Артема Лобова возник конфликт с Нурмагомедовым, после которого Лобов в компании Конора Макгрегора и других членов его команды совершил нападение на автобус с бойцами UFC, где находился уроженец Дагестана.