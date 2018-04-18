Токов сразится с Филиповичем на турнире Bellator 200 в Лондоне

Российский боец средней весовой категории Анатолий Токов свой следующий поединок проведет 25 мая в Лондоне на турнире Bellator 200. Его соперником станет спортсмен из Сербии Владимир Филипович.

Напомним, что Анатолий должен был выступить на турнире Bellator 188, но получил травму крестообразных связок. В феврале 2017 года он дебютировал в американской лиге, победив техническим нокаутом во втором раунде Франсиско Франса.

Филипович уже дрался с Токовым в июне 2016 года в рамках турнира Fight Nights Global и проиграл единогласным судейским решением.