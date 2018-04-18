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Токов сразится с Филиповичем на турнире Bellator 200 в Лондоне
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Токов сразится с Филиповичем на турнире Bellator 200 в Лондоне 

Советский спорт 1 час назад
Российский боец средней весовой категории Анатолий Токов свой следующий поединок проведет 25 мая в Лондоне на турнире Bellator 200. Его соперником станет спортсмен из Сербии Владимир Филипович.
Напомним, что Анатолий должен был выступить на турнире Bellator 188, но получил травму крестообразных связок. В феврале 2017 года он дебютировал в американской лиге, победив техническим нокаутом во втором раунде Франсиско Франса.
Филипович уже дрался с Токовым в июне 2016 года в рамках турнира Fight Nights Global и проиграл единогласным судейским решением.
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