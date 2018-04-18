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Мир сбросил 20 кг перед боем с Емельяненко
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Мир сбросил 20 кг перед боем с Емельяненко 

Советский спорт 4 часа назад
Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнк Мир за последние три месяца стал весить на 20 килограммов меньше, сообщает AllBoxing.ru. 38-летний американец продолжает готовиться к бою с российским бойцом Федором Емельяненко.
«Я начал следовать диете с момента объявления боя, — рассказал Мир. — Два года простоя я занимался только работой с железом. Сейчас по утрам я вешу 262 фунта (119 кг) и чувствую себя гораздо лучше. Лишиться 45 фунтов веса — это рывок в выносливости. А прошло всего три месяца.
Вероятно, я потерял около 20 фунтов жира, а с ними много жидкостей и крови, которые нужны лишнему весу.
Последние несколько лет я был с лишним весом. Люди запомнили меня в весе 250-260 фунтов, а я тогда весил 290-305 фунтов. Я выглядел так, будто съел Фрэнка Мира».
Напомним, бой Мир — Емельяненко состоится 28 апреля в рамках первого тура Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.
Как завершится бой Федор Емельяненко (Россия) — Фрэнк Мир (США)?
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