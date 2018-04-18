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Нурмагомедов может остаться непобежденным
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Чемпион UFC Кормье считает, что Нурмагомедов может остаться непобежденным в ММА 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может обойтись без поражений в MMA. Такое мнение высказал действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье, слова которого приводит портал Mmafighting.com.
"Он [Нурмагомедов] будет единственным парнем, который никогда не проиграет. Его соперники просто не будут знать, как с ним бороться. Я не уверен, что его карьера будет долгой, но пока он не завершил ее, его не победить", — сказал Кормье.
Также он отметил, что нападение ирландского бойца Конора Макгрегора перед турниром UFC 223 в Нью-Йорке на автобус со спортсменами, в котором находился и Нурмагомедов, вызвано его стремлением повысить интерес к возможному поединку с российским бойцом.
"Нурмагомедов будет биться с Макгрегором. Я думаю, что в финансовом плане это будет самый прибыльный поединок для ирландца. Своими безумными действиями Макгрегор лишь подогрел интерес к возможному бою", — добавил 39-летний Кормье.
В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей в пятираундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Всего в активе 29-летнего Нурмагомедова 26 побед (16 досрочно) при отсутствии поражений.
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