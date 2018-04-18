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Э. Альварес: не думаю, что Макгрегор достаточно силён, чтобы противостоять Хабибу
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Э. Альварес: не думаю, что Макгрегор достаточно силён, чтобы противостоять Хабибу 

Чемпионат.com 2 часа назад
Боец UFC Эдди Альварес поделился мнением относительно потенциального поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
«Если Хабиб не исправит ошибки — откидывать голову назад, а подбородок уводить в сторону, то Конор вполне может достать его своей левой рукой. Пока он это делает, он всегда рискует получить нокаутирующий удар от парня вроде Конора Макгрегора. Но я не думаю, что Конор достаточно силён духом, чтобы противостоять Хабибу и его тейкдаунам. Думаю, что преимущество будет у Хабиба, потому что Конор не сможет выпутаться из борьбы в партере. И я не уверен, что Конору хватит духа остаться в бою после 15-20 минут доминирования Хабиба», — приводит слова Альвареса PunditArena.
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