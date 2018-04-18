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Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
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Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Twitter
Скончался итало-американский профессиональный рестлер Бруно Саммартино, который известен, как самый долговременный чемпион в истории WWE. Об этом сообщает "Советский спорт".
Саммартино также был известен самым длительным обладанием титула WWWF Championship в истории рестлинга. В 2013 году был введен в Зал Славы WWE вместе с американским бодибилдером и актером Арнольдом Шверценеггером.
По информации The Sun, бывший рестлер скончался 18 апреля 2018 года в возрасте 82 года, причина смерти не установлена.
Ранее бывший футболист "Торино" Сауро Тома скончался на 93-м году жизни.
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