Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Bruno Sammartino has passed away at age 82. https://t.co/B8nUabP0oh— WWE (@WWE) 18 апреля 2018 г. Скончался итало-американский профессиональный рестлер Бруно Саммартино , который известен, как самый долговременный чемпион в истории WWE. Об этом сообщает "Советский спорт".

Саммартино также был известен самым длительным обладанием титула WWWF Championship в истории рестлинга. В 2013 году был введен в Зал Славы WWE вместе с американским бодибилдером и актером Арнольдом Шверценеггером.

По информации The Sun, бывший рестлер скончался 18 апреля 2018 года в возрасте 82 года, причина смерти не установлена.

Ранее бывший футболист "Торино" Сауро Тома скончался на 93-м году жизни.