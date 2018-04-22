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Эдди Альварес: «Хабиб завоевал титул в бое против 11-го номера рейтинга, пусть подумает об этом»
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Эдди Альварес: «Хабиб завоевал титул в бое против 11-го номера рейтинга, пусть подумает об этом» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион MMA в легком весе Эдди Альварес считает, что россиянину Хабибу Нурмагомедову легко достался чемпионский пояс. Уроженцу Дагестана пришлось драться против Эла Яквинты​ после отказа нескольких соперников.
— Смешно, что раньше Хабиб называл всех «бумажными чемпионами» или «фейковыми чемпионами», но он завоевал титул в бое против 11-го номера рейтинга, пусть подумает об этом, — приводит MMAJunkle слова Альвареса. — Когда я сражался за титул, то выходил против пятого, четвертого, третьего и второго номера рейтинга, а потом бился с действующим чемпионом. Это чемпионский путь. Я продолжу драться с лучшими. Пусть UFC делает свою работу, пусть выберут мне следующего соперника, я буду ждать всех.
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