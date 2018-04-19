Магомедшарипов подписал с UFC новый контракт

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов (15-1), выступающий в полулегком весе, подписал новый контракт с промоутерской компанией UFC.

«Сегодня я подписал мой второй контракт с UFC», — написал Забит в инстаграме. «Я очень благодарен. Спасибо UFC, Шону Шелби и моему брату Али Абдельазизу (менеджер) за то, что верили в меня и сделали это реальным. Также, спасибо моему брату Ризвану Магомедову и Dominance MMA за всю помощь. Следующий шаг за Яиром Родригезом. Подпиши свой контракт, теперь дело за бизнесом. Скоро увидимся».

Напомним, что экс-чемпион организации ACB Забит Магомедшарипов провел в UFC три поединка и во всех одержал победы.