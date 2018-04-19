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Магомедшарипов подписал с UFC новый контракт
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Магомедшарипов подписал с UFC новый контракт 

Советский спорт 7 часов назад
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов (15-1), выступающий в полулегком весе, подписал новый контракт с промоутерской компанией UFC.
«Сегодня я подписал мой второй контракт с UFC», — написал Забит в инстаграме. «Я очень благодарен. Спасибо UFC, Шону Шелби и моему брату Али Абдельазизу (менеджер) за то, что верили в меня и сделали это реальным. Также, спасибо моему брату Ризвану Магомедову и Dominance MMA за всю помощь. Следующий шаг за Яиром Родригезом. Подпиши свой контракт, теперь дело за бизнесом. Скоро увидимся».
Напомним, что экс-чемпион организации ACB Забит Магомедшарипов провел в UFC три поединка и во всех одержал победы.
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