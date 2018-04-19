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Джон МакКарти: Федор Емельяненко мотивирован необходимостью доказать две вещи
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Джон МакКарти: Федор Емельяненко мотивирован необходимостью доказать две вещи 

Советский спорт 4 часа назад
«Федор — быстрый спортсмен. Он взрывной. Вот что отделяет его от остального дивизиона тяжеловесов. Он никогда не был самым крупным парнем. Они никогда не был самым сильным парнем. Он был самым быстрым парнем, который задает темп, заставляющий соперников работать на скорости выше их возможностей. В итоге он выносил их за счет скорости и выносливости. Он невероятно выносливый спортсмен, который знает, в каком ритме ему работать в бою, и когда взорваться в этом бою», — цитирует МакКарти Valetudo.ru.
29 апреля состоится турнир Bellator 198, главным поединком которого станет четвертьфинал Гран-при тяжеловесов между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром.
«Вы увидите Федора, который мотивирован необходимостью доказать не одну, а две вещи. Первое — с ним не покончено. Он хочет показать, что способен выиграть это Гран-при Bellator в тяжелом весе и стать чемпионом Bellator в тяжелом весе. И второе — он желает убрать все сомнения в вопросе, кто из них лучший тяжеловес — помня о том, что он был чемпионом PRIDE, и Фрэнк Мир был чемпионом UFC», — отметил МакКарти.
Как завершится бой Федор Емельяненко (Россия) — Фрэнк Мир (США)?
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