«Олимпийский» в начале мая примет масштабный турнир по смешанным единоборствам

5 мая в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет масштабный турнир по смешенным единоборствам ACB 86, сообщили "Газете.Ru" организаторы соревнований.

"Главным сражением вечера станет титульный реванш между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. Марат Балаев — человек с умопомрачительной историей, пришедший в спорт в 37 лет и спустя три года завоевавший пояс лиги ACB в полулегком весе.

Его соперник — Юсуф Раисов младше на 20 лет, однако уважение к старшим он готов демонстрировать только после того, как отберет у своего соперника пояс чемпиона.

Остальные титульные противостояния пройдут в полутяжелой, полусредний и легчайшей весовых категориях. Помимо боев за пояс зрителей будет ждать ряд претендентских противостояний", — отмечено в пресс-релизе турнира.

Также отмечается, что в мероприятии заявлен самый громкий и звездный состав участников за все 86 турниров, которые прошли под эгидой лиги ACB.