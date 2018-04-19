Ещё
«Олимпийский» в начале мая примет масштабный турнир по смешанным единоборствам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Олимпийский» в начале мая примет масштабный турнир по смешанным единоборствам 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
5 мая в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет масштабный турнир по смешенным единоборствам ACB 86, сообщили "Газете.Ru" организаторы соревнований.
"Главным сражением вечера станет титульный реванш между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. Марат Балаев — человек с умопомрачительной историей, пришедший в спорт в 37 лет и спустя три года завоевавший пояс лиги ACB в полулегком весе.
Его соперник — Юсуф Раисов младше на 20 лет, однако уважение к старшим он готов демонстрировать только после того, как отберет у своего соперника пояс чемпиона.
Остальные титульные противостояния пройдут в полутяжелой, полусредний и легчайшей весовых категориях. Помимо боев за пояс зрителей будет ждать ряд претендентских противостояний", — отмечено в пресс-релизе турнира.
Также отмечается, что в мероприятии заявлен самый громкий и звездный состав участников за все 86 турниров, которые прошли под эгидой лиги ACB.
Газета.Ru: последние новости
Нурмагомедов рассказал о планах "валить и ломать" Макгрегора Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE Боец ММА Монсон откроет школу боевых искусств в Красногорске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз32
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение