Ли не уложился в допустимый лимит веса перед боем с Барбозой 

Главным событием UFC Fight Night 128 станет поединок между Эдсоном Барбозой и Кевином Ли в легком весе.
Барбоза с трудом показал допустимый вес, а вот Ли провалил взвешивание. Руководством UFC было принято решение, что бой пройдет в промежуточном весе, а Ли потеряет 20% гонорара.
UFC Fight Night 128. Взвешивание
Основной кард:
Эдсон Барбоса (155,6 фунтов) — Кевин Ли (157 фунтов)
Фрэнки Эдгар (145,6) — Каб Свонсон (145)
Чейз Шерман (247) — Джастин Уиллис (265,4)
Дэвид Бранч (186) — Тиаго Сантос (185,8)
Альджемейн Стерлинг (135,2) — Бретт Джонс (135,8)
Джимм Миллер (155,4) — Дэн Хукер (155,6).