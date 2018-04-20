Ли не уложился в допустимый лимит веса перед боем с Барбозой

Главным событием UFC Fight Night 128 станет поединок между Эдсоном Барбозой и Кевином Ли в легком весе. Барбоза с трудом показал допустимый вес, а вот Ли провалил взвешивание. Руководством UFC было принято решение, что бой пройдет в промежуточном весе, а Ли потеряет 20% гонорара. UFC Fight Night 128. Взвешивание Основной кард: Эдсон Барбоса (155,6 фунтов) — Кевин Ли (157 фунтов) Фрэнки Эдгар (145,6) — Каб Свонсон (145) Чейз Шерман (247) — Джастин Уиллис (265,4) Дэвид Бранч (186) — Тиаго Сантос (185,8) Альджемейн Стерлинг (135,2) — Бретт Джонс (135,8) Джимм Миллер (155,4) — Дэн Хукер (155,6).