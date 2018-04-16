Лебедев: «Нападение Макгрегора на автобус это просто шоу»

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал нападение Конора Макгрегора на автобус с Хабибом Нурмагомедовым и другие выходки бойцов MMA.

"Это личное дело каждого: хотят они в ММА развлекаться, пусть развлекаются. У нас в боксе тоже есть некоторые экземпляры, которые любят устроить шоу.