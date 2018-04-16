Лебедев: «Нападение Макгрегора на автобус это просто шоу» 

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал нападение Конора Макгрегора на автобус с Хабибом Нурмагомедовым и другие выходки бойцов MMA.
"Это личное дело каждого: хотят они в ММА развлекаться, пусть развлекаются. У нас в боксе тоже есть некоторые экземпляры, которые любят устроить шоу.
Наверное, это кому-то интересно и в общем-то весело. Но не забывайте, что все это просто шоу. А мы, боксеры, не шоумены. Мы спортсмены! Нам хорошо и так, а в ММА — свой стиль. Каждый человек волен действовать по-своему, все равно у всех своя правда”, — цитирует Лебедева ”Газета.ru":https://www.gazeta.ru.