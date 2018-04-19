Нурмагомедов рассказал о планах «валить» Макгрегора

Нурмагомедов рассказал о планах «валить и ломать» Макгрегора

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на возможный бой против ирландца Корона Макгрегора. Слова спортсмена приводит РИА Новости

"Что я сделаю с Макгрегором? Тележки у меня не будет. Такого боя, как с бразильцем Эдсоном Барбозой или американцем Элом Яквинтой, не будет. Будем бороться, будем его валить и ломать. Что еще делать?" — заявил Нармагомедов.

Ранее сообщалось, что Хабиб станет специальным гостем первенства России по MMA.

Кроме того, недавно Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге UFC среди бойцов легкого веса.