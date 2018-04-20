Макгрегор лучше Нурмагомедова, хотя не дрался полтора года. В UFC в этом убеждены

12 ноября 2016 года Конор Макгрегор победил Эдди Альвареса и вписал свое имя в историю смешанных единоборств, став первым чемпионом UFC одновременно в двух весовых категориях.

С тех пор он говорил много плохих слов, пытался боксировать с Флойдом Мейвезером, пил виски после поражения не в своем виде спорта, тратил заработанные за 29 минут и несколько пресс-конференций миллионы долларов, дрался с автобусом, в котором сидел Нурмагомедов . В общем, делал все, но так ни разу и не защитил пояс. То есть, даже Артема Лобова он успел защитить, а пояс — нет.

А вот, что сделали в ММА другие ребята за те же полтора года.

Деметриус Джонсон стал рекордсменом по количеству успешно проведенных подряд защит титула (11). Жорж Сен-Пьер вернулся в спорт и с первой же попытки вновь стал чемпионом UFC (в среднем весе). Стипе Миочич снял проклятье с тяжелого дивизиона сильнейшей лиги мира, защитив пояс три раза кряду. Макс Холлоуэй дважды нокаутировал Жозе Алдо. Хабиб Нурмагомедов провел два боя с периодичностью, с которой ни разу не дрался в UFC (3 месяца и 8 дней).

В общем, все были при деле.

На официальном сайте UFC периодически обновляется рейтинг бойцов в различных дивизионах. Как правило, самый примечательный — рейтинг P4P (вне зависимости от весовых категорий). Возглавляет его чемпион самой легкой мужской весовой категории Деметриус Джонсон. Следом расположился Жорж Сен-Пьер, далее — Стипе Миочич, а замкнул четверку сильнейших Конор Макгрегор.

Единственный россиянин, представленный в топ-15, конечно, Хабиб Нурмагомедов. Он делит восьмую строчку с чемпионом полусреднего дивизиона Тайрона Вудли. Между Макгрегором и Хабибом — Ти-Джей Диллашоу, Макс Холлоуэй и Дэниэль Кормье.

Конор Макгрегор — единственный в рейтинге P4P, кто не выходил в октагон ни разу в 2017 и 2018 (пока) годах.

Но удивляться не стоит. Было бы странно, если бы UFC проигнорировали своего самого кассового бойца за всю историю организации. Даже те турниры, которые проходят без участия Макгрегора, идеально раскручиваются с помощью него. Едва ли, например, победу Нурмагомедова над Яквинтой обсуждали более охотно, чем победу Макгрегора над Кьезой, Боргом и автобусом днем ранее.

Российские бойцы в топ-15 дивизионов UFC:

Женщины, до 56,7 кг1. Валентина Шевченко

Мужчины, до 70,3 кгЧемпион. Хабиб Нурмагомедов.

Компанию Хабибу могли бы составить соотечественники Рустам Хабилов Майрбек Тайсумов . У обоих на счету по пять побед подряд (у Тайсумова — все досрочные). Зато на восьмой строчке располагается Нэйт Диаз, который появлялся в клетке в августе 2016 года, а на 12-м месте находится Энтони Петтис , проигравший два из своих последних трех боев.

Мужчины, до 93,0 кг…13. Гаджимурад Антигулов