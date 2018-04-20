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Российский боец Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC
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Российский боец Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов подписал новое соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает "Советский спорт".
По информации MMA Fighting, россиянин подписал контракт не менее чем на четыре боя. Официальной информации по сроку соглашения между организацией и спортсменом нет.
Отмечается, что по предыдущему контракту у бойца в UFC оставался всего один поединок.
Магомедшарипов провел три поединка в UFC и одержал три победы. На турнире UFC 223 он получил бонус за бой с Кайлом Бочняком. В поединке против американца российский боец сильно повредил руку.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на возможный бой против ирландца Корона Макгрегора.
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