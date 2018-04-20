Российский боец Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC

По информации MMA Fighting, россиянин подписал контракт не менее чем на четыре боя. Официальной информации по сроку соглашения между организацией и спортсменом нет.

Отмечается, что по предыдущему контракту у бойца в UFC оставался всего один поединок.

Магомедшарипов провел три поединка в UFC и одержал три победы. На турнире UFC 223 он получил бонус за бой с Кайлом Бочняком. В поединке против американца российский боец сильно повредил руку.