Забит Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов подписал новый контракт с промоутерской компанией UFC, информирует MMA Fighting.

Согласно сведениям издания, условия нового контракта не разглашаются, однако установлено, что он рассчитан не более чем на четыре поединка.

Это вторая хорошая новость для Забита за последнее время. На прошлой неделе боец узнал, что ему не понадобится операция на его травмированной правой руке. Магомедшарипов и его команда боялись, что он сломал руку в раздевалке за несколько минут до боя с Бочняком на UFC 223 в Нью-Йорке.