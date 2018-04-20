Ещё
Забит Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Забит Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC 

SPORT24.ru 36 минут назад
Российский боец ММА Забит Магомедшарипов подписал новый контракт с промоутерской компанией UFC, информирует MMA Fighting.
Согласно сведениям издания, условия нового контракта не разглашаются, однако установлено, что он рассчитан не более чем на четыре поединка.
Это вторая хорошая новость для Забита за последнее время. На прошлой неделе боец узнал, что ему не понадобится операция на его травмированной правой руке. Магомедшарипов и его команда боялись, что он сломал руку в раздевалке за несколько минут до боя с Бочняком на UFC 223 в Нью-Йорке.
Еапомним, Магомедшарипов провел в UFC три поединка и во всех одержал победы. В следующем бою он хочет встретиться с Яиром Родригесом. Представители UFC поддерживают эту идею.
SPORT24.ru: последние новости
Макгрегор лучше Нурмагомедова, хотя не дрался полтора года. В UFC в этом убеждены Порье победил Гэтжи на турнире UFC в Аризоне Магомедшарипов: «В первом раунде с Бочняком серьезно повредил руку»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз126
Сборная России проиграла Швеции16
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение