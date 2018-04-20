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Волков готов выйти на замену в бою Миочич — Кормье
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Российский боец Волков уведомил UFC, что готов выйти на замену в бою Миочич — Кормье 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков готов в случае необходимости выйти на замену в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе между американцами Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.
Бой Кормье — Миочич запланирован на 7 июля в Лас-Вегасе.
"Саша готов выйти в случае возникновения подобной ситуации. Об этом уведомлено руководство UFC. Нам нужен титул", — сказал Банников.
В активе Волкова 30 побед и шесть поражений в ММА. В UFC спортсмен одержал четыре победы в четырех поединка, причем, два боя выиграл досрочно. В настоящий момент он является официальным претендентом на чемпионский титул.
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