Российский боец Волков уведомил UFC, что готов выйти на замену в бою Миочич — Кормье

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков готов в случае необходимости выйти на замену в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе между американцами Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье . Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

Бой Кормье — Миочич запланирован на 7 июля в Лас-Вегасе.

"Саша готов выйти в случае возникновения подобной ситуации. Об этом уведомлено руководство UFC. Нам нужен титул", — сказал Банников.

В активе Волкова 30 побед и шесть поражений в ММА. В UFC спортсмен одержал четыре победы в четырех поединка, причем, два боя выиграл досрочно. В настоящий момент он является официальным претендентом на чемпионский титул.