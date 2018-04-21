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Нганну и Льюис встретятся 7 июля на турнире UFC 226
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Нганну и Льюис встретятся 7 июля на турнире UFC 226 

Чемпионат.com 4 часа назад
7 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 226. Главным его событием станет титульный поединок в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Как сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани, в андеркарде этого боя может пройти поединок других звёздных тяжеловесов — Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса.
Для Нганну предыдущая встреча в UFC была титульной, в январе 2018 года он не смог отобрать пояс у Стипе Миочича, уступив тому единогласным решением судей. Что касается Льюиса, то он в этом году также успел провести поединок, в феврале на турнире UFC Fight Night 126 он досрочно одолел Марчина Тыбуру.
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