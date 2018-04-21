Нганну и Льюис встретятся 7 июля на турнире UFC 226

7 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 226. Главным его событием станет титульный поединок в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье . Как сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани, в андеркарде этого боя может пройти поединок других звёздных тяжеловесов — Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса.

Для Нганну предыдущая встреча в UFC была титульной, в январе 2018 года он не смог отобрать пояс у Стипе Миочича, уступив тому единогласным решением судей. Что касается Льюиса, то он в этом году также успел провести поединок, в феврале на турнире UFC Fight Night 126 он досрочно одолел Марчина Тыбуру.