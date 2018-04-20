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Волков готов заменить Кормье или Миочича и подраться за пояс UFC
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Волков готов заменить Кормье или Миочича и подраться за пояс UFC 

SPORT24.ru 2 часа назад
Российский тяжеловес Александр Волков планирует 7 июля посетить турнир UFC, в главном поединке которого чемпион организации в тяжелом весе Стипе Миочич встретится с Дэниэлем Кормье.
— Конечно, мы думаем, что, возможно, UFC попросит меня выйти на замену в этом поединке, если кто-то травмируется. Скорее всего, я буду на турнире в Вегасе в качестве зрителя. Тем не менее, в связи с последними событиями, которые сейчас происходят в UFC, я держу себя в форме и стараюсь быть готовым, чтобы не упустить шанс подраться за титул. Мы сказали руководству, что они могут рассчитывать на меня, — приводит слова Волкова корреспондент Sport24.ru Ярослав Степанов.
Под эгидой UFC Александр Волков одержал четыре победы в четырех боях. На данный момент россиянин входит в топ-3 рейтинга тяжеловесов сильнейшей лиги мира.
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