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Бибулатов не выступит на турнире UFC Fight Night 128
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Бибулатов не выступит на турнире UFC Fight Night 128 

Чемпионат.com 2 часа назад
В ночь с 21 на 22 апреля в Атлантик-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 128. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между Кевином Ли и Эдсоном Барбозой. В андеркарде этой встречи очередной бой в UFC должен был провести россиянин Магомед Бибулатов. Ожидалось, что его соперником станет Улка Сасаки.
Однако за сутки до проведения поединка Бибулатов вынужден был отказаться от участия в турнире, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. У Магомеда обострилась давняя травма спины.
На данный момент Бибулатов провёл два боя под эгидой UFC, выиграв и проиграв по разу.
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