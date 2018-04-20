Бибулатов не выступит на турнире UFC Fight Night 128

В ночь с 21 на 22 апреля в Атлантик-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 128. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между Кевином Ли и Эдсоном Барбозой. В андеркарде этой встречи очередной бой в UFC должен был провести россиянин Магомед Бибулатов . Ожидалось, что его соперником станет Улка Сасаки.

Однако за сутки до проведения поединка Бибулатов вынужден был отказаться от участия в турнире, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани . У Магомеда обострилась давняя травма спины.

На данный момент Бибулатов провёл два боя под эгидой UFC, выиграв и проиграв по разу.