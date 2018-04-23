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Емельяненко: Мир — сильный боец с хорошей ударной техникой, прекрасный грэпплер
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Емельяненко: Мир — сильный боец с хорошей ударной техникой, прекрасный грэпплер 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал свою подготовку к поединку 28 апреля в рамках 1/4 финала турнира Гран-при Bellator на турнире Bellator 192 с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнком Миром.
«До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, Старом Осколе и Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом. Фрэнк — сильный боец с хорошей ударной техникой, он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен. До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою. Я и мой тренерский штаб выложились на 100%, поработали над тактикой. В Старом Осколе мне помогали ребята из моей команды, в Амстердаме — кикбоксеры из Нидерландов, среди которых был Хесди Гергес. Учитывая то, что Фрэнк хороший грэпплер, мы достаточно много времени уделили тренировкам в партере. Тщательно проработали защиту и нападение в стойке», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно на странице Фёдора Емельненко в «Инстаграме».
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