Емельяненко: Мир — сильный боец с хорошей ударной техникой, прекрасный грэпплер

Российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал свою подготовку к поединку 28 апреля в рамках 1/4 финала турнира Гран-при Bellator на турнире Bellator 192 с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнком Миром

«До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, Старом Осколе и Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом. Фрэнк — сильный боец с хорошей ударной техникой, он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен. До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою. Я и мой тренерский штаб выложились на 100%, поработали над тактикой. В Старом Осколе мне помогали ребята из моей команды, в Амстердаме — кикбоксеры из Нидерландов, среди которых был Хесди Гергес. Учитывая то, что Фрэнк хороший грэпплер, мы достаточно много времени уделили тренировкам в партере. Тщательно проработали защиту и нападение в стойке», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно на странице Фёдора Емельненко в «Инстаграме».