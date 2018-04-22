Федор Емельяненко рассказал о ходе подготовки к бою против Мира

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился ходом подготовки к поединку против американца Фрэнка Мира. По словам спортсменка, тренировка была разделена на три этапа, передает "Советский спорт"

"До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, в Старом Осколе и в Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом", — написал Емельяненко в своем инстаграме.

Кроме того, он отметил высокий уровень своего соперника.

"Фрэнк — сильный боец с хорошей ударной техникой, он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен. До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою", — добавил Емельяненко.

Поединок между Федором Емельяненко и Миром пройдет 28 апреля.