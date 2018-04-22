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Федор Емельяненко рассказал о ходе подготовки к бою против Мира
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Федор Емельяненко рассказал о ходе подготовки к бою против Мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился ходом подготовки к поединку против американца Фрэнка Мира. По словам спортсменка, тренировка была разделена на три этапа, передает "Советский спорт".
"До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, в Старом Осколе и в Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом", — написал Емельяненко в своем инстаграме.
Кроме того, он отметил высокий уровень своего соперника.
"Фрэнк — сильный боец с хорошей ударной техникой, он прекрасный грэпплер и опытный спортсмен. До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою", — добавил Емельяненко.
Поединок между Федором Емельяненко и Миром пройдет 28 апреля.
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