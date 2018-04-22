Фёдор Емельяненко рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом UFC Миром

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко в Instagram рассказал о подготовке к бою с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Фрэнком Миром

«До моего боя с Фрэнком Миром осталась одна неделя. Подготовка к этому поединку разделилась на три этапа, которые прошли в Москве, в Старом Осколе и в Амстердаме с моими тренерами Питером Тайессе и Хансом Крусом», — написал Емельяненко.

Он отметил, что Мир является сильным бойцом с хорошей ударной техникой.

«До поединка осталось совсем немного времени, и я могу с уверенностью сказать, что мы провели огромную работу к этому бою. Я и мой тренерский штаб выложились на 100%, поработали над тактикой», — подчеркнул Емельяненко.

Россиянин добавил, что он много времени уделил тренировкам в партере, проработав защиту и нападение в стойке, так как Мир является хорошим грэпплером.

Бой между Емельяненко и Миром состоится 28 апреля в США в рамках четвертьфинала турнира Гран-при за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе.

Ранее тренер Фёдора Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Миром.