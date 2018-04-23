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Тренер Емельяненко: с Федором мы много работали над его техникой в стойке
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Тренер Емельяненко: с Федором мы много работали над его техникой в стойке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Питер Тайессе, тренер российского бойца Федора Емельяненко, прокомментировал подготовку своего подопечного к поединку 28 апреля в рамках 1/4 финала турнира Гран-при Bellator на турнире Bellator 192 с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнком Миром.
«Если смотреть статистику Sherdog, Фрэнк Мир выиграл 50% своих боёв сдачей противника, а сам никогда не сдавался. Короче говоря, он является опасным бойцом, с хорошей техникой в партере. Поэтому, значительная часть тренировок Фёдора в Нидерландах была акцентирована на бой в партере. Здесь отрабатывались все аспекты: как атакующие, так и, конечно же, оборонительные. Ведущим во время этих тренировок был углубленный анализ боя Фрэнка Мира.
С Федором мы много работали над его техникой в стойке: как над атакой, так и над защитой. Мы провели очень много спаррингов. Разные бойцы с голландским стилем кикбоксинга пришли поддержать Фёдора во время тренировок. Ханс Крузе взял на себя ответственность за силу и выносливость. У Федора был очень хороший тренировочный лагерь, который начался в России и закончился в Нидерландах. Фрэнк Мир — сильный боец, 28 апреля будет интересная битва «Мир против Федора», особенно потому, что этот поединок проходит в рамках гран при, в котором принимает участие всего 8 человек", — сказал Тайессе FedorTeam.
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