Тренер рассказал о подготовке Федора Емельяненко к бою против Мира

Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Питер Тайессе рассказал о ходе подготовки 41-летнего россиянина к поединку против американца Фрэнка Мира.

"Значительная часть тренировок Федора в Нидерландах была акцентирована на бой в партере. Здесь отрабатывались все аспекты: как атакующие, так и, конечно же, оборонительные. Ведущим во время этих тренировок был углубленный анализ боя Фрэнка Мира", — цитирует специалиста пресс-служба «Союза ММА России».

Он добавил, что Емельяненко провел большой объем работы перед боем.

"С Федором мы много работали над его техникой в стойке: как над атакой, так и над защитой. Мы провели очень много спаррингов. Разные бойцы с голландским стилем кикбоксинга пришли поддержать Федора во время тренировок. Ханс Крузе взял на себя ответственность за силу и выносливость. У Федора был очень хороший тренировочный лагерь, который начался в России и закончился в Нидерландах", — сказал Тайессе.

Кроме того, тренер оценил сильные стороны 38-летнего американского бойца.

"Если смотреть статистику Sherdog, Фрэнк Мир выиграл 50% своих боёв сдачей противника, а сам никогда не сдавался. Короче говоря, он является опасным бойцом, с хорошей техникой в партере", — заключил он.

Поединок между Федором Емельяненко и Миром пройдет 28 апреля.