Густафссон анонсировал скорое возвращение в октагон UFC

Шведский боец MMА Александр Густафссон сообщил о подписании нового контракта с UFC и анонсировал свое скорое возвращение в октагон организации.

— Пока кто-то собирается уходить на пенсию, я подписываю новое соглашение с UFC. Я взволнован, совсем скоро я снова будут драться в октагоне. Я хотел бы поблагодарить свою семью, менеджеров и всю мою команду за помощь в течение карьеры. Скоро я стану чемпионом мира, — написал Густафссон в своем Instagram.

За карьеру 31-летний полутяжеловес Густафссон выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения. В своем последнем поединке 28 мая 2017 года он нокаутом победил бразильца Гловера Тейшейру.