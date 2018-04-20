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Густафссон анонсировал скорое возвращение в октагон UFC
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Густафссон анонсировал скорое возвращение в октагон UFC 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Шведский боец MMА Александр Густафссон сообщил о подписании нового контракта с UFC и анонсировал свое скорое возвращение в октагон организации.
— Пока кто-то собирается уходить на пенсию, я подписываю новое соглашение с UFC. Я взволнован, совсем скоро я снова будут драться в октагоне. Я хотел бы поблагодарить свою семью, менеджеров и всю мою команду за помощь в течение карьеры. Скоро я стану чемпионом мира, — написал Густафссон в своем Instagram.
За карьеру 31-летний полутяжеловес Густафссон выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения. В своем последнем поединке 28 мая 2017 года он нокаутом победил бразильца Гловера Тейшейру.
В настоящий момент чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории является Даниэль Кормье, который летом сойдется со Стипе Миочичем в бою за титул организации в тяжелом весе. Американец, которому месяц назад исполнилось 39 лет, также сказал, что завершит карьеру в 40-летнем возрасте.
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