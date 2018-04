Стал известен соперник Шлеменко на бой в Челябинске 

Middleweight super bout @alexandershlemenko vs. @brunoblindado will headline M-1 Challenge 93! The opponent for Alexander «Storm» Shlemenko has finally been chosen! It is known that styles make fights and these two punchers will put on an excellent show in the main event of M-1 Challenge 93! Bruno Silva (17-6) is a tough striker with 14 knockout victories in his record! Last time he fought in the same city where M-1 Challenge 93 is going to be held and knocked out his opponent with a vicious knee. Silva loves trading punches with his opponents, so the fight against the Storm will be extremely spectacular! _____ Супербой в среднем весе @alexandershlemenko vs. @brunoblindado возглавит M-1 Challenge 93! Наконец определился соперник Александра Шлеменко на предстоящий бой: встреча двух мощных нокаутёров станет украшением турнира! Бруно Сильва (17-6) является сильнейшим ударником, имеющим в своём послужном списке 14 побед нокаутами! Последний свой бой Сильва проводил также в Челябинске, где он сумел нокаутировать соперника жесточайшим ударом колена. Сильва обожает обмен ударами с оппонентами, так что бой против Шторма абсолютно точно получится фантастически зрелищным! 1-го Июня в Челябинске будет жарко!