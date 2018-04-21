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Летом в UFC дебютирует еще один Нурмагомедов
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Летом в UFC дебютирует еще один Нурмагомедов 

Советский спорт 4 часа назад
Представитель клуба «Ахмат» подписал контракт с UFC в январе 2018 года и стал третьим Нурмагомедовым в организации. Его однофамилец Хабиб является действующим чемпионом UFC в легком весе. Третий однофамилец — Абубакар — двоюродный брат Хабиба, который также подписал контракт с организацией в начале 2018-го.
25-летний Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории. На его счету 11 побед и одно поражение в профессиональных боях. Россиянин принимал участие в турнирах таких промоушенов как ACB, WFCA, World Ultimate Full Contact. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Оскар Наве, Аслан Токтарбаев, Вальтер Перейра и другие.
Напомним, поединок Саид Нурмагомедов — Джастин Скоггнис состоится 13 июля и пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 133.
Justin Scoggins vs. Said Nurmagomedov added to UFC Boise, Idaho. Flyweight Bout. (July 14th) via Century Link Boise 📸: MMA Junkie/Tapology #UFC #MMA #UFCFightNight133 #UFCBoise #JustinScoggins #SaidNurmagomedov #Fight
Публикация от UFC News Alerts (@ufcnewsalerts)
20 Апр 2018 в 11:10 PDT
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