Хабиб пожелал «Анжи» удачи в матче с «Уралом»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в сториз своего Инстаграма пожелал удачи «Анжи» в матче 27-го тура чемпионата России против «Урала». Ранее 29-летний боец смешанного стиля сказал, что переживает за "Спартак" , но болеет именно за клуб из Дагестана.

"Сегодня очень важный матч для Анжи, — написал Нурмагомедов. — Удачи вам, братья. Только вперед!"

Напомним, матч «Анжи» — «Урал» состоится сегодня, 21 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.